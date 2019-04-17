Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков

"У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: "Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боёв. Давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег". Я сказал, что посмотрим. Но пока серьёзно не думал, честно говоря.

Очень много сил и нервов отнимает олимпийский путь, олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции, и желания в настоящий момент связаны с борьбой и третьей олимпийской медалью", - цитирует Власова ТАСС.