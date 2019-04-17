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Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков

Легенда греко-римской борьбы двукратный победитель Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы россиянин Роман Власов получил предложение перейти в ММА сразу же после ОИ-2021 (Токио, Япония). 

По словам борца, об этом ему сообщил чемпион UFC в лёгком весе соотечественник Хабиб Нурмагомедов (28-0) - не секрет, что борцы дружат, даже проводили совместную тренировку.

"У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: "Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боёв. Давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег". Я сказал, что посмотрим. Но пока серьёзно не думал, честно говоря.

Очень много сил и нервов отнимает олимпийский путь, олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции, и желания в настоящий момент связаны с борьбой и третьей олимпийской медалью", - цитирует Власова ТАСС.


Олимпийские игры перенесены с 2020-й на 2021-й год из-за пандемии коронавируса - подробнее об этом.

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