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UFC 249 отменён — во всём виноват коронавирус, Disney и ESPN

Шоу UFC 249 не состоится! 

Президент промоушена Дэйна Уайт сделал всё, чтобы провести мероприятие несмотря на пандемию коронавируса и даже заменил ради этого главного участника шоу - вместо оставшегося в России чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) драться с американцем Тони Фергюсоном (25-3) должен был его соотечественник Джастин Гэтжи (21-2).

Событие должно было состояться 18 апреля в Tachi Palace Casino Resort в индейской резервации города Лемур (штат Калифорния, США), где не действует запрет Атлетической комиссии штата на проведение масштабных спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса. Уайт был вынужден отказаться от затеи только после того, как телетрансляцию шоу ветировали на телеканалах ESPN и Disney. И даже больше: в ближайшее время новых шоу от UFC не будет.

"Сегодня получил два звонка - от телеканалов ESPN и Disney. Это были звонки из самых наивысших уровней. Так вот они попросили меня не делать в субботу это шоу", - сообщает Уайт.

Президент UFC утверждает, что как только его телепартнёры дадут "зелёный свет", он сразу же будет готов возобновить свои шоу. Но понимает, что в ближайшее время (как минимум до июня 2020 года) разрешения не будет.

На телеканале ESPN своё решение прокомментировали так:
"Мы больше других хотим, чтобы шоу UFC вернулись в нашу программу, но считаем, что сейчас не подходящее для этого время..."

Ранее Уайт также заявил, что арендовал частный остров для того, чтобы проводить там шоу UFC.

В США зафиксировано более 466 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч - с летальным исходом.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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