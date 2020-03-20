Сегодня, 07:09 UFC 249 отменён — во всём виноват коронавирус, Disney и ESPN

"Сегодня получил два звонка - от телеканалов ESPN и Disney. Это были звонки из самых наивысших уровней. Так вот они попросили меня не делать в субботу это шоу", - сообщает Уайт.

"Мы больше других хотим, чтобы шоу UFC вернулись в нашу программу, но считаем, что сейчас не подходящее для этого время..."

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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Президент промоушенасделал всё, чтобы провести мероприятие несмотря на пандемиюи даже заменил ради этого главного участника шоу - вместо оставшегося в России чемпиона в лёгком весе(28-0) драться с американцем(25-3) должен был его соотечественник(21-2).Событие должно было состояться 18 апреля вв индейской резервации города Лемур (штат Калифорния, США), где не действует запретна проведение масштабных спортивных мероприятий из-за угрозыУайт был вынужден отказаться от затеи только после того, как телетрансляцию шоу ветировали на телеканалахИ даже больше: в ближайшее время новых шоу от UFC не будет.Президент UFC утверждает, что как только его телепартнёры дадут "зелёный свет", он сразу же будет готов возобновить свои шоу. Но понимает, что в ближайшее время (как минимум до июня 2020 года) разрешения не будет.На телеканалесвоё решение прокомментировали так:Ранее Уайт также заявил, что арендовал частный остров для того, чтобы проводить там шоу UFC.В США зафиксировано более 466 тыс. случаев заражения, более 16 тысяч - с летальным исходом.