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Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ Уимблдона-2019. Видеозапись полного матча, смотреть

12 июля, на центральном корте всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, состоялся полуфинальный матч Уимблдон-2019. В матче за выход в финал мейджора сошлись две легенды современного тенниса. Швейцарец Роджер Федерер встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Очередное теннисное "Эль классико" завершилось в пользу Роджера, который на своем любимом покрытии сумел переиграть Рафу. Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе полный матч Федерер - Надаль из Лондона...

Roger Federer vs Rafael Nadal | Wimbledon 2019 | Full Match


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