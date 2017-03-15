Сегодня, 14:43 Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ Уимблдона-2019. Видеозапись полного матча, смотреть

12 июля, на центральном корте всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, состоялся полуфинальный матч Уимблдон-2019. В матче за выход в финал мейджора сошлись две легенды современного тенниса. Швейцарец Роджер Федерер встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. 12 июля, на центральном корте всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, состоялся полуфинальный матч Уимблдон-2019. В матче за выход в финал мейджора сошлись две легенды современного тенниса. Швейцарец Роджер Федерер встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Roger Federer vs Rafael Nadal | Wimbledon 2019 | Full Match

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