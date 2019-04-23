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Жан Беленюк: За время карантина набрал лишних четыре килограмма

Украинский борец-депутат Жан Беленюк побывал на "Утреннем шоу" 24 канала и рассказал о тренировках во время карантина, а также о планах на свою спортивную и политическую карьеру.

Серебряный призёр Олимпийских игр, победитель Европейских игр, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы борец-классик Беленюк по совместительству является депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Мне трудно в таких условиях поддерживать свою форму. За время карантина я набрал лишних четыре килограмма, хотя и тренируюсь каждый день. У спортсменов несколько сбился режим. До этого каждый борец тренировался на базе, как минимум два раза, а теперь в домашних условиях удаётся лишь одна тренировка", - пожаловался Беленюк.


Спортсмен сообщил, что дома регулярно бегает кроссы (возле дома спортсмена-депутата есть лес), а также тренируется на специальной борцовской резине или выполняет отжимания и подтягивания. Спортсмен известен ярким чувством юмора - шутит, что "теперь его карьера станет на год длиннее, чем предполагалось". 


Беленюк не скрывает, что чувствует себя в спорте, как "рыба в воде", а вот на политическом поприще "только учится, делает свои первые шаги". Тем не менее, титулованному борцу "это (политика - прим. Wrestlingua.com) тоже интересно".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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