Роман Власов: В любом случае не собирался заканчивать спортивную карьеру

Из-за пандемии коронавируса ОИ-2020 (Токио, Япония) была перенесена на 2021 год.
29-летний Власов не унывает и не собирается отказываться от своих планов - третье олимпийское золото.
Рассказывает спортсмен:
"Сейчас хороший момент, когда нет определённых соревнований и чёткого графика турниров, к которым надо готовиться. Замечательная возможность залечить все травмы, расширить технический арсенал и спокойно готовиться к лицензионным стартам к Играм в Токио.
Ситуация не меняется, моя главная мечта остаётся прежней – выиграть третьи Олимпийские игры. И если бы сказали, что Олимпиада переносится ещё на два или три года, я бы в любом случае продолжал готовиться к ней".
По словам спортсмена, даже мыслей о завершении карьеры не было:
"Я ни в коем случае не собирался ни делать шаг назад, ни заканчивать спортивную карьеру. Цель победить в Токио у меня остаётся. И всё, что нужно будет сделать для этого, мы сделаем.Конечно же, мне хотелось завоевать путёвку на Олимпиаду и потом спокойно готовиться к ней. Я усиленно готовился к лицензионному турниру, который должен был пройти в марте. Основная работа была выполнена, мы провели контрольные схватки, и оставалось только подвести себя к старту. И вдруг пришла новость об отмене отбора. Сначала было тяжело всё это воспринимать, ведь после прошлогоднего чемпионата мира был проделан огромный базовый объём работы. И мне надо было исправить ошибки, которые я допустил на чемпионате мира.
Но спустя несколько дней, когда стало очевидно, в какой обстановке находимся все мы, и не только спортсмены, уже не было никаких сомнений в правильности решения. Потому что столько людей в различных странах столкнулись с этой проблемой. Решение о переносе отборочных турниров было верным, потому что каждая человеческая жизнь дороже чего-то другого, и надо всё сделать для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей".
Власов рекомендует всем сохранять позитивный настрой:
"В любом случае мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Значит, так и должно было быть. Когда в моей жизни что-то происходит, я всегда говорю: всё что ни случается, всё к лучшему. И данная ситуация это подтверждает - значит, нам надо пройти эти испытания и сделать себя сильнее".
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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