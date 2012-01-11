Сегодня, 07:24 Роман Власов: В любом случае не собирался заканчивать спортивную карьеру

Легендарный борец греко-римского стиля россиянин- двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Но главное достижение спортсмена - две олимпийские победы - становился первым наИз-за пандемиибыла перенесена на 2021 год.29-летний Власов не унывает и не собирается отказываться от своих планов - третье олимпийское золото.

Рассказывает спортсмен:

"Сейчас хороший момент, когда нет определённых соревнований и чёткого графика турниров, к которым надо готовиться. Замечательная возможность залечить все травмы, расширить технический арсенал и спокойно готовиться к лицензионным стартам к Играм в Токио. Ситуация не меняется, моя главная мечта остаётся прежней – выиграть третьи Олимпийские игры. И если бы сказали, что Олимпиада переносится ещё на два или три года, я бы в любом случае продолжал готовиться к ней".



По словам спортсмена, даже мыслей о завершении карьеры не было:

"Я ни в коем случае не собирался ни делать шаг назад, ни заканчивать спортивную карьеру. Цель победить в Токио у меня остаётся. И всё, что нужно будет сделать для этого, мы сделаем. Конечно же, мне хотелось завоевать путёвку на Олимпиаду и потом спокойно готовиться к ней. Я усиленно готовился к лицензионному турниру, который должен был пройти в марте. Основная работа была выполнена, мы провели контрольные схватки, и оставалось только подвести себя к старту. И вдруг пришла новость об отмене отбора. Сначала было тяжело всё это воспринимать, ведь после прошлогоднего чемпионата мира был проделан огромный базовый объём работы. И мне надо было исправить ошибки, которые я допустил на чемпионате мира.

Но спустя несколько дней, когда стало очевидно, в какой обстановке находимся все мы, и не только спортсмены, уже не было никаких сомнений в правильности решения. Потому что столько людей в различных странах столкнулись с этой проблемой. Решение о переносе отборочных турниров было верным, потому что каждая человеческая жизнь дороже чего-то другого, и надо всё сделать для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей". Конечно же, мне хотелось завоевать путёвку на Олимпиаду и потом спокойно готовиться к ней. Я усиленно готовился к лицензионному турниру, который должен был пройти в марте. Основная работа была выполнена, мы провели контрольные схватки, и оставалось только подвести себя к старту. И вдруг пришла новость об отмене отбора. Сначала было тяжело всё это воспринимать, ведь после прошлогоднего чемпионата мира был проделан огромный базовый объём работы. И мне надо было исправить ошибки, которые я допустил на чемпионате мира.Но спустя несколько дней, когда стало очевидно, в какой обстановке находимся все мы, и не только спортсмены, уже не было никаких сомнений в правильности решения. Потому что столько людей в различных странах столкнулись с этой проблемой. Решение о переносе отборочных турниров было верным, потому что каждая человеческая жизнь дороже чего-то другого, и надо всё сделать для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей".





"В любом случае мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Значит, так и должно было быть. Когда в моей жизни что-то происходит, я всегда говорю: всё что ни случается, всё к лучшему. И данная ситуация это подтверждает - значит, нам надо пройти эти испытания и сделать себя сильнее".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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