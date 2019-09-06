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Теннис, Медведев - Надаль, ФИНАЛ Открытого чемпионата США-2019. Видеозапись и результат полного матча, смотреть

8 сентября, на арене "имени Артура Эша" в Нью-Йорке (США) состоялся финал US Open-2019 по теннису. В решающем матче сошлись россиянин Даниил Медведев и титулованный испанец Рафаэль Надаль. Для Дани предстоящий финал был дебютным на турнирах Большого Шлема. Рафа сражался за 19-й титул в карьере.

Решающий поединок вышел сверх упорным и зрелищным, а победителя определил 5-й сет...Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе полный матч Медведев - Надаль из Нью-Йорка...

Даниил Медведев - Рафаэль Надаль, ФИНАЛ US Open-2019, Видеозапись матча и результат финала.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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