Сегодня, 15:29 Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!

Абдулрашид Садулаев - свежее видео интервью, 08.04.2020 видео!

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В условиях тотальной нехватки новостей в нашем любимом виде спорта UWW немного развлек нас взяв видео интервью у одного из самых популярных борцов мира - Олимпийского Чемпиона - Абдулрашида Садулаева.Предлагаем вам, дорогие читатели посмотреть, что думает Абдулрашид о своем будущем в борьбе. О соперниках в текущем олимпийском цикле а также о будущем вольной борьбы и ММА. Приятного просмотра!