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Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!

 В условиях тотальной нехватки новостей в нашем любимом виде спорта UWW немного развлек нас взяв видео интервью у одного из самых популярных борцов мира - Олимпийского Чемпиона - Абдулрашида Садулаева.

Предлагаем вам, дорогие читатели посмотреть, что думает Абдулрашид о своем будущем в борьбе. О соперниках в текущем олимпийском цикле а также о будущем вольной борьбы и ММА. Приятного просмотра!

Абдулрашид Садулаев - свежее видео интервью, 08.04.2020 видео!


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Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
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