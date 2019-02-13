Сегодня, 07:19 Четверо украинских борцов получат специальную стипендию от МОК до начала ОИ-2021

"Отличная новость для спортсменов со всего мира, - цитирует UWW Кирсти Ковентри, председателя Комиссии спортсменов МОК. - Это гарантия того, что принципы солидарности будут полностью соблюдены несмотря на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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