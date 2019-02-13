Четверо украинских борцов получат специальную стипендию от МОК до начала ОИ-2021

Из этих 1600 атлетов 128 представителей борьбы: 53 "вольника", 39 "классиков" и 36 женщин. В том числе 4 спортсмена из Украины: 1 представитель греко-римского стиля и 3 борчих.
Речь идёт о Жане Беленюке, а также о Юлии Ткач, Оксане Ливач и Алле Черкасовой.
Программа солидарности была создана более 50 лет назад. Её цель - оказывать помощь наиболее нуждающимся. Кроме финансовой помощи есть также программы по обучению тренеров и спортивных администраторов, а также по продвижению олимпийских ценностей.
"Отличная новость для спортсменов со всего мира, - цитирует UWW Кирсти Ковентри, председателя Комиссии спортсменов МОК. - Это гарантия того, что принципы солидарности будут полностью соблюдены несмотря на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год".
Весь список борцов, которые получат специальную стипендию - по ССЫЛКЕ.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!