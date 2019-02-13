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Четверо украинских борцов получат специальную стипендию от МОК до начала ОИ-2021

Более 1600 спортсменов из 185 стран пользуются программой лояльности "Олимпийская солидарность" и получат специальную стипендию от Международного олимпийского комитета (МОК) до старта Олимпийских игр 2021 года в Токио (Япония). 

Из этих 1600 атлетов 128 представителей борьбы: 53 "вольника", 39 "классиков" и 36 женщин. В том числе 4 спортсмена из Украины: 1 представитель греко-римского стиля и 3 борчих.

Речь идёт о Жане Беленюке, а также о Юлии Ткач, Оксане Ливач и Алле Черкасовой.

Программа солидарности была создана более 50 лет назад. Её цель - оказывать помощь наиболее нуждающимся. Кроме финансовой помощи есть также программы по обучению тренеров и спортивных администраторов, а также по продвижению олимпийских ценностей.

"Отличная новость для спортсменов со всего мира, - цитирует UWW Кирсти Ковентри, председателя Комиссии спортсменов МОК. - Это гарантия того, что принципы солидарности будут полностью соблюдены несмотря на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год".

Весь список борцов, которые получат специальную стипендию - по ССЫЛКЕ.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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