Сегодня, 07:13 "Оставайтесь сильными!": Звёзды борьбы записали трогательное обращение к болельщикам — видео

"Мы увидели невероятную поддержку от наших звёзд. Они - настоящие лидеры нашего спорта, сильные и ответственные спортсмены. И я ими очень горжусь. Я в восторге от того, что у нас настолько сильное ядро. И очень растроган их желанием помочь в это непростое время".

помогли с доставкой медицинского оборудования в трудно доступные уголки страны.

Ранее ряд российских источников сообщил о том, что главный тренер их сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Минздраву Северной Осетии 10 тонн дезинфицирующих средств и пять тонн – в Южную Осетию.

Наставник скромно прокомментировал свой поступок:

"Не все могут их купить или заказать. Если есть возможность - нужно помогать друг другу. Сегодня у меня получилось".



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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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