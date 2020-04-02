Сегодня, 07:13                    

"Оставайтесь сильными!": Звёзды борьбы записали трогательное обращение к болельщикам — видео

Звёзды Объединённого мира борьбы (United World Wrestling, UWW) записали трогательное видеообращение к болельщикам - поддерживают, призывают "оставаться сильными, оставаться дома".

В настоящее время в мире только официальное количество жертв пандемии коронавируса превысило 74 тысячи человек. По этой причине отменены практически все спортивные события, в большинстве стран объявлен карантин.

В видеоролике приняли участие более 70 спортсменов, в том числе Олимпийские чемпионы Jordan BURROUGHS (США), Hassan YAZDANICHARATI (Иран), Saori YOSHIDA (Япония), Artur ALEKSANYAN (Армения), Roman VLASOV (Россия). Каждый из них обратился к болельщикам с просьбой позаботиться о своей безопасности и не выходить без надобности из дома.  



Об инициативе рассказывает президент UWW Ненад Лалович:
"Мы увидели невероятную поддержку от наших звёзд. Они - настоящие лидеры нашего спорта, сильные и ответственные спортсмены. И я ими очень горжусь. Я в восторге от того, что у нас настолько сильное ядро. И очень растроган их желанием помочь в это непростое время".

Лалович и сам записал небольшое видеообращение, в котором напомнил, что "быть смелым и отважным сегодня значит быть ответственным и мудрым". Функционер уверен, что "вскоре все мы вместе поборем эту проблему".

UWW рапортует, что некоторые спортсмены борются с недугом на передовой. Например олимпийские чемпионы из Ирана Rasoul KHADEM и Komeil GHASEMI помогли с доставкой медицинского оборудования в трудно доступные уголки страны.

Ранее ряд российских источников сообщил о том, что главный тренер их сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Минздраву Северной Осетии 10 тонн дезинфицирующих средств и пять тонн – в Южную Осетию. 

Наставник скромно прокомментировал свой поступок:

"Не все могут их купить или заказать. Если есть возможность - нужно помогать друг другу. Сегодня у меня получилось".


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Видео!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Видео!

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»