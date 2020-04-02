"Оставайтесь сильными!": Звёзды борьбы записали трогательное обращение к болельщикам — видео
В настоящее время в мире только официальное количество жертв пандемии коронавируса превысило 74 тысячи человек. По этой причине отменены практически все спортивные события, в большинстве стран объявлен карантин.
В видеоролике приняли участие более 70 спортсменов, в том числе Олимпийские чемпионы Jordan BURROUGHS (США), Hassan YAZDANICHARATI (Иран), Saori YOSHIDA (Япония), Artur ALEKSANYAN (Армения), Roman VLASOV (Россия). Каждый из них обратился к болельщикам с просьбой позаботиться о своей безопасности и не выходить без надобности из дома.
Об инициативе рассказывает президент UWW Ненад Лалович:
"Мы увидели невероятную поддержку от наших звёзд. Они - настоящие лидеры нашего спорта, сильные и ответственные спортсмены. И я ими очень горжусь. Я в восторге от того, что у нас настолько сильное ядро. И очень растроган их желанием помочь в это непростое время".
Лалович и сам записал небольшое видеообращение, в котором напомнил, что "быть смелым и отважным сегодня значит быть ответственным и мудрым". Функционер уверен, что "вскоре все мы вместе поборем эту проблему".
UWW рапортует, что некоторые спортсмены борются с недугом на передовой. Например олимпийские чемпионы из Ирана Rasoul KHADEM и Komeil GHASEMI помогли с доставкой медицинского оборудования в трудно доступные уголки страны.
Ранее ряд российских источников сообщил о том, что главный тренер их сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Минздраву Северной Осетии 10 тонн дезинфицирующих средств и пять тонн – в Южную Осетию.
Наставник скромно прокомментировал свой поступок:
"Не все могут их купить или заказать. Если есть возможность - нужно помогать друг другу. Сегодня у меня получилось".
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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