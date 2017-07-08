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Тодд Вудбридж не верит в шансы Роджера Федерера выиграть турнир Большого Шлема.

Накануне, экс-первая ракетка мира в парном разряде, легендарный австралиец Тодд Вудбридж поделился своим мнением о шансах Роджера Федерера выиграть мэйджор. Напомним, в активе именитого швейцарца сейчас насчитывается 20-ть побед на турнирах из серии Большого Шлема. Ниже Sport24.co.za. приводит слова Тодда...

"Я считаю, что после 2020-го появится новое поколение спортсменов, которое будет ставить рекорды, потому что эта пандемия действительно положит конец этой великой эпохе в теннисе.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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