Сегодня, 10:48 Григорий Данько — о том, как контролирует украинских сборников во время карантина

"У нас молодая команда. Есть чемпионы среди юниоров и в возрасте до 23 лет. Для них эта ситуация - шанс набрать оптимальную форму до следующего года. Если они будут упорно работать, то в следующем году смогут претендовать на поездку в Токио. А вот тем, кто чуть старше, особенно тем, кому уже за 30, будет немного сложнее - очень непросто держать себя долго на пике формы".

"Не исключено, что из-за переноса будут внесены изменения в систему отбора. Ведь не секрет, что до конца года никаких отборов уже не будет. Но те лицензии, которые уже разыграны, остаются в силе".

"Отношусь серьёзно, стараюсь придерживаться всех рекомендаций. Увы, мы видим, что произошло в тех странах, которые слишком поздно поняли риск от коронавируса. Наша сборная, кстати, в этом году дважды была в Италии.

Сейчас я нахожусь дома. Впрочем, как и все. Тренирую внука. Провожу тренировки онлайн со своими личными учениками. Все борцы сборной под контролем, общаемся по телефону.

У Александра Хоцяновского есть возможность работать в зале. Правда, он работает один. Проводим вместе с ним видеотренировки".

"В домашних условиях можно проводить практически полноценные тренировки, работать над физикой. У всех есть резина, можно анализировать и визуализировать схватки с оппонентами, разбирать уже состоявшиеся поединки. Надеемся, что всё же вскоре ситуация изменится на лучшее. Что у спортсменов появится шанс тренироваться полноценно".

"Хотелось бы собрать сборную в Конча-Заспе. Получить возможность сперва всех протестировать. А затем приступить к тренировкам в закрытом режиме. Очень хотелось бы, чтобы в конце лета состоялся чемпионат Украины. Пускай даже в закрытом режиме. Но ребятам нужен соревновательный опыт. А ещё это шанс увидеть, кто чем занимался во время карантина".

"Поддерживаю связь с руководством. Очень рад, что они понимают всю важность подготовки к Олимпиаде, несмотря на перенос. Приятно, что наши спонсоры не бросили нас и пообещали поддерживать и в дальнейшем".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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