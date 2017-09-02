Вчера, 12:47 Забит Магомедшарипов: Коронавирус — не самый страшный вирус в мире

"Вирус под названием „голод“ забирает жизни 8000 детей ежедневно, хотя вакцина от него существует и называется едой. Но ты не услышишь об этом в СМИ, знаешь почему? Потому что голод не убивает богатых".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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