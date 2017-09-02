Вчера, 12:47                    

Забит Магомедшарипов: Коронавирус — не самый страшный вирус в мире

Популярный российский боец ММА полулегковес Забит Магомедшарипов (18-1) тоже высказался на тему пандемии коронавируса, из-за которой временно приостановлены все спортивные события.

По состоянию на сегодня в мире зафиксировано больше 1,2 миллионов заражённых, больше 64 тысяч смертельных случаев.

Магомедшарипов написал в соцсетях:
"Вирус под названием „голод“ забирает жизни 8000 детей ежедневно, хотя вакцина от него существует и называется едой. Но ты не услышишь об этом в СМИ, знаешь почему? Потому что голод не убивает богатых".

В Украине официально зафиксировано более 1250 случаев заболевания - в 32 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

В России официально зафиксировано более 4700 заражённых - смертельных случаев 43.

Больше всего летальных исходов официально зафиксировано в Италии и Испании - соответственно больше 15 тысяч и почти 12 тысяч человек.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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