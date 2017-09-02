Забит Магомедшарипов: Коронавирус — не самый страшный вирус в мире

По состоянию на сегодня в мире зафиксировано больше 1,2 миллионов заражённых, больше 64 тысяч смертельных случаев.
Магомедшарипов написал в соцсетях:
"Вирус под названием „голод“ забирает жизни 8000 детей ежедневно, хотя вакцина от него существует и называется едой. Но ты не услышишь об этом в СМИ, знаешь почему? Потому что голод не убивает богатых".
В Украине официально зафиксировано более 1250 случаев заболевания - в 32 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
В России официально зафиксировано более 4700 заражённых - смертельных случаев 43.
Больше всего летальных исходов официально зафиксировано в Италии и Испании - соответственно больше 15 тысяч и почти 12 тысяч человек.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!