3 апреля 2020                    

Артём Сурков — о переносе Олимпийских игр на 2021 год

Чемпион мира (Будапешт-2018), триумфатор Европейских игр (Баку-2015), двукратный чемпион Европы (Нови-Сад-2017 и Каспийск-2018), а также победитель Кубка мира (Абадан-2017) в составе сборной России борец греко-римского стиля Артём Сурков (до 67 кг) прокомментировал решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры в Токио (Япония) на 2021 год.

Читайте об этом подробнее по ССЫЛКЕ

Причина принятого решения - пандемия коронавируса.

Сурков прокомментировал принятое решение:
"Обидно, что наши труды остались безрезультатными, но у нас такой вид спорта, что мы круглый год находимся на пике формы. Бывают спады, подъёмы, но мы находимся в форме круглый год и можем выступить в любой день, когда скажут.
Обидно, что, когда перенесли Олимпиаду, вся наша подготовка осталась без результата, но этот перенос не удивил. Всё к этому шло, отменили мероприятия, закрыли страны.
Те, кто перенёс Олимпиаду, приняли грамотное решение, потому что спорт спортом, а здоровье должно быть в приоритете. Мы не отчаиваемся и продолжаем готовиться к Олимпийским играм, к своей мечте.
Советую всем придерживаться правил карантина и оставаться дома".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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