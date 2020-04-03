3 апреля 2020 Артём Сурков — о переносе Олимпийских игр на 2021 год

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"Обидно, что наши труды остались безрезультатными, но у нас такой вид спорта, что мы круглый год находимся на пике формы. Бывают спады, подъёмы, но мы находимся в форме круглый год и можем выступить в любой день, когда скажут.

Обидно, что, когда перенесли Олимпиаду, вся наша подготовка осталась без результата, но этот перенос не удивил. Всё к этому шло, отменили мероприятия, закрыли страны.

Те, кто перенёс Олимпиаду, приняли грамотное решение, потому что спорт спортом, а здоровье должно быть в приоритете. Мы не отчаиваемся и продолжаем готовиться к Олимпийским играм, к своей мечте.

Советую всем придерживаться правил карантина и оставаться дома".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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