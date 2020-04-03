3 апреля 2020 Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть

3 апреля, на ледовой площадке "Чижовка-Арена" в Минске, состоится 5-й матч финальной серии плей-офф белоруской хоккейной Экстралиги. Местная Юность примет Шахтёр из Солигорска. На данный момент счет в финальной серии 3:1 в пользу столичного клуба, и сегодня, в случае победы Юность оформит очередное чемпионство в Экстралиге. 3 апреля, на ледовой площадке "Чижовка-Арена" в Минске, состоится 5-й матч финальной серии плей-офф белоруской хоккейной Экстралиги. Местная Юность примет Шахтёр из Солигорска. На данный момент счет в финальной сериив пользу столичного клуба, и сегодня, в случае победы Юность оформит очередное чемпионство в Экстралиге.





После двух выездных побед у подопечных Александра Макрицкого появилась возможность триумфально завершить серию у себя дома. Напомним, двумя днями ранее хоккеисты Юности вчистую переиграли горняков 3:0. Дважды Всеволод Кашкар и Максим Парфеевец отличились точными бросками.





Сумеют ли подопечные Юрия Файкова дать бой фавориту и продолжить борьбу за трофей, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «Беларусь 5».





Начало трансляции матча Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск в 19.00 Минск, московское время.

ХОККЕЙ: Юность (Минск) - Шахтёр (Солигорск), ОНЛАЙН видео трансляция 5-й игры финала Экстралиги, результат игры...

Результат матча победа Юности в дополнительное время. Счет игры Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 3:2 (1-0, 1-1, 0-1). Овертайм 1:0. Хоккеисты Юности выиграли финальную серию 4:1 и стали лучшим клубом Беларуси!!!

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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