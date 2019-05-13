Обновился рейтинг борцов греко-римского стиля: Беленюк - второй, Темиров - восьмой

Действующие чемпионы мира японец Kenichiro FUMITA, кубинец Ismael BORRERO и Riza KAYAALP из Турции опережают преследователей больше, чем на 18 зачётных баллов, что гарантирует им сохранение первой строчки рейтинга при посеве на Олимпийских играх, которые состоятся в Токио (Япония) в 2021 году.
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Также в рейтингах лидируют и другие действующие чемпионы мира - Tamas LORINCZ из Венгрии и Musa EVLOEV из России. Viktor LORINCZ из Венгрии - единственный действующий лидер рейтинга, который не является действующим чемпионом мира - в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан) он завоевал серебро.
В неолимпийских весовых дивизионах лидируют: Nugzari TSURTSUMIA (Грузия), Shinobu OTA (Япония), Abuiazid MANTSIGOV (Россия) и Lasha GOBADZE (Грузия).
60 кг
1. Kenichiro FUMITA (JPN) - 78
2. Sergey EMELIN (RUS) - 40
3. Kerem KAMAL (TUR) - 28
4. Islomjon BAKHRAMOV (UZB) - 28
5. Ali Reza Ayat Ollah NEJATI (IRI) - 25
6. Mirambek AINAGULOV (KAZ) - 25
7. Elmurat TASMURADOV (UZB) - 20
8. Lenur TEMIROV (UKR) - 20
9. Gevorg GHARIBYAN (ARM) - 20
10. Ivo Serafimov ANGELOV (BUL) - 18
67 кг
1. Ismael BORRERO MOLINA (CUB) - 80
2. Artem SURKOV (RUS) - 40
3. Mate NEMES (SRB) - 39
4. Mohamed Ibrahim Elsayed Ibrahi ELSAYED (EGY) 38
5. Hansu RYU (KOR) - 36
6. Makhmud BAKHSHILLOEV (UZB) - 34
7. Ashu ASHU (IND) - 26
8. Frank STAEBLER (GER) - 25
9. Morten THORESEN (NOR) - 22
10. Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN) - 22
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77 кг
1. Tamas LORINCZ (HUN) - 60
2. Alex Michel BJURBERG KESSIDIS (SWE) - 58
3. Karapet CHALYAN (ARM) - 38
4. Zotlan LEVAI (HUN) - 36
5. Pavel LIAKH (BLR) - 26
6. Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) - 26
7. Mohammadali Abdolhamid GERAEI (IRI) - 25
8. JALGASBAY BERDIMURATOV (UZB) - 25
9. Sanan SULEYMANOV (AZE) - 22
10. Askhat DILMUKHAMEDOV (KAZ) - 20
87 кг
1. Viktor LORINCZ (HUN) - 74
2. Zhan BELENIUK (UKR) - 60
3. Rustam ASSAKALOV (UZB) - 37
4. Kumar SUNIL (IND) - 32
5. Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - 30
6. Azamat KUSTUBAYEV (KAZ) - 28
7. Josef Patrick RAU (USA) - 28
8. Denis Maksymilian KUDLA (GER) - 25
9. Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) - 24
10. Mikalai STADUB (BLR) - 20
97 кг
1. Musa EVLOEV (RUS) - 60
2. Artur ALEKSANYAN (ARM) - 60
3. Cenk ILDEM (TUR) - 41
4. Mohammadhadi Abdollah SARAVI (IRI) - 36
5. Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA) - 36
6. Tadeusz MICHALIK (POL) - 32
7. Tracy Gangelo HANCOCK (USA) -32
8. Artur OMAROV (CZE) - 30
9. Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB) - 30
10. M?lonin NOUMONVI (FRA) - 26
130 кг
1. Riza KAYAALP (TUR) - 72
2. Abdellatif mohamed ahmed MOHAMED (EGY) - 50
3. Oscar PINO HINDS (CUB) - 40
4. Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN) - 28
5. Muminjon ABDULLAEV (UZB) - 26
6. Adam Jacob COON (USA) - 26
7. Heiki NABI (EST) - 25
8. Iakobi KAJAIA (GEO) - 25
9. Eduard POPP (GER) - 20
10. Amir Mohammadali GHASEMIMONJEZI (IRI) - 20
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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