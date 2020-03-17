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Официально: Уимблдон - ОТМЕНЕН!

Накануне, организаторы престижнейшего теннисного турнира - Уимблдон, приняли решение отменить старейший мэйджор. Причиной является пандемия коронавируса COVID-19, которая бушует сейчас, как на Туманном Альбионе, так и по-всему миру.

Комментарии в официальном Twitterе турнира следующие...

"С большим сожалением сообщаем, что сегодня было принято решение об отмене Wimbledon-2020 из-за проблем общественного здравоохранения, связанных с пандемией коронавируса. 134-й Уимблдон будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года".

Напомним, Уимблдонский турнир в последний раз отменялся в 1945 году, по-причине II Мировой войны.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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