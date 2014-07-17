Олимпийский чемпион по ГРБ из Кубы госпитализирован - у него коронавирус

В марте 2020 года Борреро в шестой раз взял золото Панамериканского чемпионата - соревнования проходили в Оттаве (Канада). Борреро выступал в весе до 67 кг - до 2018 года спортсмен боролся в дивизионе до 59 кг.
Источники сообщают, что борец вернулся на Кубу 17 марта. Борреро почувствовал недомогание, проявились первые симптомы вируса. 28 марта он прошёл экспресс-тест на коронавирус. Опасения подтвердились - результат положительный.
Борреро госпитализирован в Гаване (Куба). Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В данный момент проверку проходят те, с кем борец контактировал в последнее время - в том числе это 4 борца из сборной Кубы. Их имена не обнародованы, об их состоянии пока что не сообщается.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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