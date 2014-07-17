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Олимпийский чемпион по ГРБ из Кубы госпитализирован - у него коронавирус

Победитель ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия), двукратный чемпион мира (Лас-Вегас, США, 2015 год и Нур-Султан, Казахстан, 2019 год), шестикратный победитель Панамериканских чемпионатов кубинский борец греко-римского стиля Исмаэль Борреро госпитализирован - у борца диагностирован коронавирус.

В марте 2020 года Борреро в шестой раз взял золото Панамериканского чемпионата - соревнования проходили в Оттаве (Канада). Борреро выступал в весе до 67 кг - до 2018 года спортсмен боролся в дивизионе до 59 кг.

Источники сообщают, что борец вернулся на Кубу 17 марта. Борреро почувствовал недомогание, проявились первые симптомы вируса. 28 марта он прошёл экспресс-тест на коронавирус. Опасения подтвердились - результат положительный.

Борреро госпитализирован в Гаване (Куба). Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В данный момент проверку проходят те, с кем борец контактировал в последнее время - в том числе это 4 борца из сборной Кубы. Их имена не обнародованы, об их состоянии пока что не сообщается. 


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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