Артёму Лобову предлагали реванш с Полом Малиньяджи? Отвечает друг Конора Макгрегора

В BKFC бойцы дерутся по правилам, которые напоминают бокс, но без использования защитных перчаток - с голыми кулаками.
Бой между Лобовым и Малиньяджи получился конкурентным, россиянин вырвал победу за счёт большей активности - американец провёл схватку пассивно, а после боя жаловался на травмированную руку. Намного интереснее получилась раскрутка боя - говорливый Малиньяджи постарался на славу: угрожал, оскорблял и даже плевался.
По словам Лобова, ему предлагали провести с Малиньяджи реванш - на этот раз схватка должна была состояться по традиционным классическим правилам бокса. Рассказывает россиянин:
"Конечно же, я был готов драться с ним в реванше. И у меня было конкретное предложение. Ко мне обратился один промоутер и спросил, интересует ли меня реванш с Полом в ринге по правилам бокса. Но с этой пандемией коронавируса всё смешалось. А так я готов. Уже давно мечтал о том, чтобы провести бой по правилам профессионального бокса. И я рад, так как Малиньяджи - крутой и подходящий для такого дебюта оппонент".
А пока что Лобову предстоит продолжить карьеру в BKFC, так как у него действующий контракт с организацией. По его мнению, самый интересный вариант внутри промоушена - схватка за титул с чемпионом Джонни Бедфордом:
"Это один из лучших вариантов. Они уже даже предварительно обговаривали такой бой. Он - чемпион в весе до 61,2 кг с ярким рекордом в промоушене - 5 боёв, 5 побед. Он хороший боец, о нём говорят. Но говорят мало. Считаю, в этом плане ему нужно работать активнее. В том числе и по этой причине бой против меня станет для него отличным вариантом. А так, считаю, что мне есть из чего выбирать".
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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