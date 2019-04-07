Сегодня, 10:18 Артёму Лобову предлагали реванш с Полом Малиньяджи? Отвечает друг Конора Макгрегора

"Конечно же, я был готов драться с ним в реванше. И у меня было конкретное предложение. Ко мне обратился один промоутер и спросил, интересует ли меня реванш с Полом в ринге по правилам бокса. Но с этой пандемией коронавируса всё смешалось. А так я готов. Уже давно мечтал о том, чтобы провести бой по правилам профессионального бокса. И я рад, так как Малиньяджи - крутой и подходящий для такого дебюта оппонент".

"Это один из лучших вариантов. Они уже даже предварительно обговаривали такой бой. Он - чемпион в весе до 61,2 кг с ярким рекордом в промоушене - 5 боёв, 5 побед. Он хороший боец, о нём говорят. Но говорят мало. Считаю, в этом плане ему нужно работать активнее. В том числе и по этой причине бой против меня станет для него отличным вариантом. А так, считаю, что мне есть из чего выбирать".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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