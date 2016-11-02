Джордж Форман — о поражении Деонтея Уайлдера Тайсону Фьюри: Точно так же я проиграл Мухаммеду Али
В феврале 2020 года в Лас-Вегасе (США) Уайлдер проиграл досрочно британцу Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО), уступил титул по версии WBC. Американец воспользовался прописанным в контракте пунктом о реванше. Во второй половине 2020 года бойцы встретятся в очной схватке в третий раз - их противостояние началось в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) и завершилось вничью.
Форман сравнил поражение Уайлдера со своим боем с соотечественником Мухаммедом Али - в 1974 году в Заире (теперь ДРК) состоялся легендарный бой "Грохот в джунглях". В 8-м раунде Али победил досрочно.
"Я сразу же после боя заявил о том, что хочу поговорить с Уайлдером, - рассказывает Форман. - И у меня это получилось. Всё это не просто так. Дело в том, что я прекрасно понимаю, как он себя сейчас чувствует. Ведь я тоже был в таком же положении. Да, я говорю о том, как проиграл свой титул в Африке. Только я знаю, что он сейчас чувствует. Только я знаю, через что ему предстоит пройти. Поражение не исправить. С этим придётся жить, с ним придётся смириться. Но я знаю, как пережить это и вернуться. Знаю, как стать ещё сильнее. Именно об этом мы с ним и говорили".
Али нанёс Форману первое поражение в карьере. До того боя у здоровяка был идеальный рекорд: 40 побед, 0 поражений, 37 нокаутом. У Уайлдера до поражения Фьюри было 42 победы, 0 поражений, 1 ничья, 41 победа нокаутом.
По мнению большинства болельщиков, экспертов, аналитиков, у Уайлдера минимальные шансы поквитаться с Фьюри. Форман не согласен:
"Какая ерунда. Уайлдер может не просто победить Фьюри, а сделать это легко. Просто дайте ему ещё один шанс. Он всем всё докажет".
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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