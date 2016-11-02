Вчера, 21:03 Джордж Форман — о поражении Деонтея Уайлдера Тайсону Фьюри: Точно так же я проиграл Мухаммеду Али

"Я сразу же после боя заявил о том, что хочу поговорить с Уайлдером, - рассказывает Форман. - И у меня это получилось. Всё это не просто так. Дело в том, что я прекрасно понимаю, как он себя сейчас чувствует. Ведь я тоже был в таком же положении. Да, я говорю о том, как проиграл свой титул в Африке. Только я знаю, что он сейчас чувствует. Только я знаю, через что ему предстоит пройти. Поражение не исправить. С этим придётся жить, с ним придётся смириться. Но я знаю, как пережить это и вернуться. Знаю, как стать ещё сильнее. Именно об этом мы с ним и говорили".

"Какая ерунда. Уайлдер может не просто победить Фьюри, а сделать это легко. Просто дайте ему ещё один шанс. Он всем всё докажет".

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!