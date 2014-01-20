UWW - опубликовал обновленный рейтинг борцов вольного стиля на апрель 2020.

В своих весовых категриях рейтинги возглавили такие супер звезды мировой вольной борьбы как: Хассан Яздани, Абдулрашид Садулаев, Гено Петриашвили и Франк Чамизо Маркес. Также лучшими в своих весах оказались: Завур Угуев, Бека Ломтадзе, Давид Баев, Джейден Кокс, Гаджимурад Рашидов.
Что касается украинских борцов то в топ-3 пробился наш супертяж Александр Хоцяновский, на четвертом месте в весе до 79кг расположился, одессит Василий Михайлов и на 7-ом месте в весе до 65кг пребывает Эрик Арушанян - Чемпион мира до 23 лет.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию обновленный рейтинг United World Wrestling.
Вольная борьба - мировой рейтинг за апрель 2020.57кг
1. Zaur UGUEV (RUS) - 60
2. Suleyman ATLI (TUR) - 58
3. Stevan MICIC (SRB) - 48
4. Kumar RAVI (IND) - 45
5. Nurislam SANAYEV (KAZ) - 39
6. Yuki TAKAHASHI (JPN) - 28
7. Oscar TIGREROS (COL) - 22
8. Reza ATRINAGHARCHI (IRI) - 20
9. Azamat TUSKAEV (RUS) - 20
10. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL) – 18
65кг
1. Gadzhimurad RASHIDOV (RUS) - 60
2. Bajrang BAJRANG (IND) - 59
3. Daulet NIYAZBEKOV (KAZ) - 56
4. Iszmail MUSZUKAJEV (HUN) - 41
5. Takuto OTOGURO (JPN) - 40
6. Haji Mohamad ALI (BRN)- 28
7. Erik ARUSHANIAN (URK) - 28
8. Selahattin KILICSALLAYAN (TUR) - 24
9. Kurban SHIRAEV (RUS) - 22
10. TUMUR-OCHIR Tulga (MGL) – 20
74КГ
1. Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA) - 62
2. Zaurbek SIDAKOV (RUS) - 60
3. Daniyar KAISANOV (KAZ) - 57
4. Jordan BURROUGHS (USA) - 43
5. Murad KURAMAGOMEDOV (HUN) - 32
6. Soner DEMIRTAS (TUR) - 32
7. Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - 26
8. Mao OKUI (JPN) - 20
9. Ogbonna JOHN (NGR) - 20
10. Magomedrasul GAZIMAGOMEDOV (RUS) -20
86kg
1. Hassan aliazam YAZDANICHARATI (IRI) - 60
2. Deepak PUNIA (IND) - 54
3. Artur NAIFONOV (RUS) - 47
4. Myles Nazem AMINE (SMR) - 40
5. Carlos arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL) - 34
6. Alexander David DIERINGER (USA) - 30
7. James Patrick DOWNEY III (USA) - 26
8. Stefan REICHMUTH (SUI) - 25
9. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - 20
10. Khaled Masoud Ismail ELMOATAMADAWI (EGY) - 20
97kg
1. Abdulrashid SADULAEV (RUS) - 80
2. Kyle SNYDER (USA) - 57
3. Sharif SHARIFOV (AZE) - 40
4. Magomedgadji Omardibirovich NUROV (MKD) - 37
5. Alisher YERGALI (KAZ) - 36
6. Elizbar ODIKADZE (GEO) - 36
7. Magomed MUSAEV (KGZ) - 28
8. Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) - 28
9. Mojtaba GOLEIJ (IRI) - 20
10. Magomed Idrisovitch IBRAGIMOV (UZB) - 18
125kg
1. Geno PETRIASHVILI (GEO) – 80
2. Taha AKGUL (TUR) - 40
3. Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR) - 39
4. Jamaladdin MAGOMEDOV (AZE) - 34
5. Nick MATUHIN (GER) - 32
6. Yusup BATIRMURZAEV (KAZ) – 32
7. Amarveer DHESI (CAN) - 28
8. Zhiwei DENG (CHN) – 25
9. Egzon SHALA (KOS) – 20
10. Yadollah Mohammadkazem MOHEBI (IRI) – 19
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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