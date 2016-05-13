Вчера, 15:02                    

Бойцовский помоушен Bellator отменил предстоящие весенние турниры.

Накануне, руководство одного из ведущих бойцовских промоушенов Bellator приняло решение отменить все предстоящие весенние турниры. В том числе, три майских Bellator 242, Bellator London и Bellator 243.

Причиной отмены бойцовских шоу стало распространение коронавируса, который бушует сейчас по-всему миру и угрожает здоровью спортсменов. В том числе, США где проводит подавляющее большинство своих турниров - Беллатор.

Напомни, главным событием Bellator 242, который планировался а 9 мая должен был стать титульный бой в полутяжелом весе между действующим обладателем пояса, американцем Райаном Бэйдером (27-5) и россиянином Вадимом Немковым (11-2).


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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