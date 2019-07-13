Дирк Хордорф - Уимблдон необходимо отменить!

По-мнению Президент Федерации тенниса Германии - Дирка Хордорфа Уимблдонской Большой Шлем необходимо отменить. Как главный аргумент, - Хордорф приводит невозможностью играть травяной мэйджор осенью и позже. Далее прямая речь...
"Отмена - единственное разумное решение. Грунтовые турниры можно провести позже, но нельзя играть на траве, к примеру, в октябре, когда трава мокрая", - приводит слова Хордорфа Ubitennis.
Напомним, старт британского Большого Шлема запланирован на 29 июня, однако в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19, провести соревнования в срок будет крайне сложно.
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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