Сегодня, 14:35 Чемпионат Европы-2020 по дзюдо в Чехии перенесен на июнь!

Согласно календарю европейской Федерации дзюдо, чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых перенесется на новый срок. Напомним, изначально континентальное первенство запланировано на 1 - 3 мая в чешской Праге. Пока-что, организаторы сдвинули турнир на 19 - 21 июня. Согласно календарю европейской Федерации дзюдо, чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых перенесется на новый срок. Напомним, изначально континентальное первенство запланировано на 1 - 3 мая в чешской Праге. Пока-что, организаторы сдвинули турнир на 19 - 21 июня.





Дальнейшая ситуация вокруг континентального первенства будет зависеть от распространения коронавируса COVID-19.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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