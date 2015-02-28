Чемпионат Европы-2020 по дзюдо в Чехии перенесен на июнь!

Согласно календарю европейской Федерации дзюдо, чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых перенесется на новый срок. Напомним, изначально континентальное первенство запланировано на 1 - 3 мая в чешской Праге. Пока-что, организаторы сдвинули турнир на 19 - 21 июня.
Дальнейшая ситуация вокруг континентального первенства будет зависеть от распространения коронавируса COVID-19.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!