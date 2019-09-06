Сегодня, 13:31 СЕРГЕЙ БЕЛОГЛАЗОВ: «МОК ПРИНЯЛ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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«Решение Международного комитета об отсрочке Олимпийских игр 2020 года было трудным, но правильным», - сказал Сергей Белоглазов, один из самых заслуженных борцов а ныне тренеров мира в интервью российскому сайту.Чемпион Олимпийских игр продолжил: «Конечно, все было готово к Олимпиаде, и японцы заплатили много денег за Игры, но распространение Коронавируса стало глобальной проблемой. Я связался с моими друзьями в Японии, и они были расстроены этим решением, но я должен сказать, что именно японцы могут справиться с трудностями, и я уверен, что они смогут провести Олимпиаду 2021 на высоком уровне.Сергей Белоглазов имеет 2 олимпийские золотые медали, 6 золотых медалей и одну серебряную медаль Чемпионатов мира, а также имеет опыт тренерской работы в России, США, Японии, Сингапуре и Казахстане и в настоящее время готовит борцов в Мичиганском университете США.Под руководством Сергея Белоглазова тренируются призеры последнего Чемпионата мира: борец Назим Амин 86кг из Сан-Марино и Стеван Мичич 57кг из Сербии.