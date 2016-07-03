Вчера, 21:39 Магомедрасул Идрисов и еще 3-е дагестанских вольников попали в ДТП!

Сегодня, автомобиль Volkswagen в котором ехали со сборов в Кисловодске четверо дагестанских вольников: Магомедрасул Идрисов, Рамиз Гамзатов, Халил Аминов и Ахмед Усманов столкнулся с малолитражным грузовичком "Газель" на территории Чеченской республики.

В результате жесткого дорожно-транспортного происшествия Магомедрасул Идрисов получил перелом руки, Халил Аминов - небольшие ушибы и порезы, еще двое борцов - находившийся за рулем Ахмед Усманов и сидевший за ним на заднем сидении - Рамиз Гамзатов отделались легким испугом.





Борцы возвращались с учебно-тренировочного сбора, который завершился вчера на олимпийской базе в Кисловодске. По их словам виновником ДТП стал водитель грузовика.





"Мы оставили позади Грозный и ехали по трассе, когда "Газель", стоявшая на обочине, вдруг стала разворачиваться прямо перед нами. Наверное, водитель просто не заметил, что приближается наша машина. Мы не успели притормозить, грузовик был уже близко. Хвала Всевышнему, что так легко отделались", - прокомментировали борцы. Водитель грузовика также получил незначительные повреждения. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения в строй!

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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