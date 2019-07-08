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Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть

14 июля, на центральном корте всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета состоялся финал Уимблдона-2019. В решающем матче британского мэйджора сошлись "Живые Легенды современного тенниса". Легендарный Швейцарец Роджер Федерер разыграл титул с сербом Новаком Джоковичем.

На момент встречи Федерер являлся 8-кратным триумфатором Уимблдона. Новак четырежды подымал престижнейший трофей в мире тенниса над головой. Как и предполагалось игра получилась сверх упорной и зрелищной. Походу матча Джокович отыграл два матчбола, и все-таки завоевал свой пятый титул. Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе из Лондона...

Федерер - Джокович, ФИНАЛ Wimbledon-2019, Видео запись и результат финала.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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