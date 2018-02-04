Сегодня, 10:46 Обращение президента UWW Ненада Лаловича к борцовскому сообществу!

Уважаемые спортсмены и члены сообщества борьбы!





Исходя из Совместного заявления Международного Олимпийского комитета и Организационного комитета Токио-2020, я хочу сообщить вам, что Олимпийские игры-2020 перенесены на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Это решение было принято с учетом риска для здоровья борцов, участников Олимпийских игр и международного сообщества в целом.





Решение о перенесение Олимпиады повлияло на весь квалификационный процесс. Как и другие федерации, а также заинтересованные стороны, мы ждем получения более подробных указаний от отдела спорта МОК по квалификационному процессу и предоставим обновленную информацию как можно быстрее.





Я понимаю, что эта задержка влияет на вашу готовность, и на данный момент существует много неопределенностей, но я уверяю, что ваше здоровье и безопасность остаются нашим главным приоритетом. Я обещаю держать вас в курсе, если ситуация изменится.





В ближайшие недели исполнительный комитет UWW проведет заседание с помощью телеконференции (Учитывая глобальную ситуацию) и примет решения, которые помогут определить судьбу турниров UWW в 2020 году.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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