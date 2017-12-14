Вчера, 12:45 Биатлон: "Финская Молния" Кайса Макаряйнен завершила карьеру.

Накануне, на этапе Кубка мира в родном Контиолахти завершила выступления в профессионалах легендарная Кайса Маккряйнен. За свою блестящую и продолжительную биатлонную карьеру финка трижды выигрывала Большой хрустальный Глобус. Впервые, в сезоне 2010/11 годов. Макаряйнен становилась чемпионкой и многократной призершей чемпионатов мира. Накануне, на этапе Кубка мира в родном Контиолахти завершила выступления в профессионалах легендарная Кайса Маккряйнен. За свою блестящую и продолжительную биатлонную карьеру финка трижды выигрывала Большой хрустальный Глобус. Впервые, в сезоне 2010/11 годов. Макаряйнен становилась чемпионкой и многократной призершей чемпионатов мира.

К сожалению, на Олимпиадах "Финская Молния" не сумела показать свою лучшую форму.





Прежде всего, Кайса запомнилась блестящей скоростью с проблемами на стрельбе. Также, стоит отметить несгибаемый характер и упорство финки на лыжне.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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