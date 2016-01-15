Иранские борцы помогают в борьбе с эпидемией коронавируса Covid-2019

Иран занимает третье место вслед за Китаем и Италией по количеству жертв от коронавируса. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Исламской республике эпидемия унесла более 1300 жизней, а, по неофициальным данным, эта цифра вдвое больше.
Среди зараженных коронавирусом – отец олимпийского чемпиона-2016 Хасана Яздани, а также его личный тренер.
Все ведущие иранские борцы остаются дома и поддерживают форму, тренируясь индивидуально. Трое из них – Бехнам Эхсанпур (65 кг), Юнес Эмами (74 кг) и Мохаммад Мохаммадиан (97 кг) готовятся выступить на Азиатском олимпийском лицензионном турнире по вольной борьбе.
Автор / Руслан ШАМИЛОВ для Wrestlingua.com
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