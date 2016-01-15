Сегодня, 12:30 Иранские борцы помогают в борьбе с эпидемией коронавируса Covid-2019

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Автор / Руслан ШАМИЛОВ для Wrestlingua.com

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Иранские борцы создали фонд противодействия эпидемии коронавируса Covid-2019 . Учредили фонд знаменитые вольники Расул Хадем, Хасан Рахими и Комейл Гасеми. За счет собственных и привлеченных средств они закупают медицинское оборудование, препараты, маски и антисептические средства и сами доставляют их в районы со сложной эпидемиологической обстановкой.Иран занимает третье место вслед за Китаем и Италией по количеству жертв от коронавируса. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Исламской республике эпидемия унесла более 1300 жизней, а, по неофициальным данным, эта цифра вдвое больше.Среди зараженных коронавирусом – отец олимпийского чемпиона-2016, а также его личный тренер.Все ведущие иранские борцы остаются дома и поддерживают форму, тренируясь индивидуально. Трое из них – Бехнам Эхсанпур (65 кг), Юнес Эмами (74 кг) и Мохаммад Мохаммадиан (97 кг) готовятся выступить на Азиатском олимпийском лицензионном турнире по вольной борьбе.