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UFC FIGHT NIGHT 171: Тайрон Вудли - Леон Эдвардс в Лондоне - ОТМЕНЕН.

21 марта, на именитой "O2 Arena" в Лондоне (Великобритания) планировалось очередное бойцовское шоу под эгидой ЮФС - UFC FIGHT NIGHT 171. Главным событием вечера должен был стать бой экс-чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77кг), 37-летнего американца Тайрона Вудли и 28-летнего местного бойца Леона Эдвардса. На данный момент, Тайрон занимает 1-е место в ростере ЮФС. Эдвардс занимает 4-ю строчку.

К сожалению, мегафайт Вудли - Эдвардс, а также ряд других интереснейших поединков отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Думается, Тайрон и Эдвардс все-таки встретятся в клетке чуть позже и определять претендента на титул.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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