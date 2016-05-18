Сегодня, 16:10 UFC FIGHT NIGHT 171: Тайрон Вудли - Леон Эдвардс в Лондоне - ОТМЕНЕН.

21 марта, на именитой "O2 Arena" в Лондоне (Великобритания) планировалось очередное бойцовское шоу под эгидой ЮФС - UFC FIGHT NIGHT 171. Главным событием вечера должен был стать бой экс-чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77кг), 37-летнего американца Тайрона Вудли и 28-летнего местного бойца Леона Эдвардса. На данный момент, Тайрон занимает 1-е место в ростере ЮФС. Эдвардс занимает 4-ю строчку. 21 марта, на именитой "O2 Arena" в Лондоне (Великобритания) планировалось очередное бойцовское шоу под эгидой ЮФС - UFC FIGHT NIGHT 171. Главным событием вечера должен был стать бой экс-чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77кг), 37-летнего американца Тайрона Вудли и 28-летнего местного бойца Леона Эдвардса. На данный момент, Тайрон занимает 1-е место в ростере ЮФС. Эдвардс занимает 4-ю строчку.





К сожалению, мегафайт Вудли - Эдвардс, а также ряд других интереснейших поединков отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Думается, Тайрон и Эдвардс все-таки встретятся в клетке чуть позже и определять претендента на титул.

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!