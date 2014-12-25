Вчера, 19:26                    

Вольная борьба - отличная видео нарезка защитных, контратакующих действий в борьбе

Всем доброго вечера, в связи с короновирусом многие спортивные события были перенесены а то и вовсе отменены. Но борцовская жизнь не прекращается и мы будем ежедневно подбирать для вас что-то интересное из сети.

Так сегодня в прицел нашего объектива попала отличная видео нарезка защит или контратакующих приемов в вольной борьбе. Смотрите и удивляйтесь на, что способны борцы и не забывайте приводить своих детей в борцовские секции. Там они точно станут сильнее а значит добрее и лучше! Приятного просмотра и спасибо каналу SportsWorld за хороший контент!

Вольная борьба, видео, лучшая защита, лучшая контратака, смотреть


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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