Вчера, 19:26 Вольная борьба - отличная видео нарезка защитных, контратакующих действий в борьбе

Всем доброго вечера, в связи с короновирусом многие спортивные события были перенесены а то и вовсе отменены. Но борцовская жизнь не прекращается и мы будем ежедневно подбирать для вас что-то интересное из сети. Всем доброго вечера, в связи с короновирусом многие спортивные события были перенесены а то и вовсе отменены. Но борцовская жизнь не прекращается и мы будем ежедневно подбирать для вас что-то интересное из сети.





Так сегодня в прицел нашего объектива попала отличная видео нарезка защит или контратакующих приемов в вольной борьбе. Смотрите и удивляйтесь на, что способны борцы и не забывайте приводить своих детей в борцовские секции. Там они точно станут сильнее а значит добрее и лучше! Приятного просмотра и спасибо каналу SportsWorld за хороший контент!

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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