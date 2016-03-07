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Девид Тейлор и еще 11 борцов завоевали лицензии на Олимпийские Игры в Токио-2020

 Вчера в Оттаве прошел третий соревновательный день Олимпийского Пан-Американского квалификационного турнира, на котором были разыграны еще 12 путевок в Токио-2020, на сей раз в вольной борьбе.

Олимпийские путевки своим странам принесли такие именитые спортсмены как: Томас Гилман, Дэвид Тейлор, Алехандро Вальдес Тобиер, Франклин Гомес Матос, Райнерис Салас, Ник Гвяздовски и другие.

Полные результаты квалификационного турнира Пан-Америки в части вольной борьбы смотрите ПО ССЫЛКЕ а в данной статье мы просто обновим на явные олимпийские путевки в вольной борьбе на Игры 2020.

СПИСОК ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ на ИГРЫ в Токио-2020, ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 15.03.2020.

57кг
1) Турция
2) Казахстан
3) Индия
4) Сербия
5) Иран
6) Россия
7) Колумбия
8) США

65кг
1) Индия
2) Казахстан
3) Венгрия
4) Россия
5) Монголия
6) Япония
7) Куба
8) Аргентина

74кг
1) Россия
2) Италия
3) США
4) Казахстан
5) Япония
6) Польша
7) Куба
8) Пуэрто-Рико

86кг
1) Иран
2) Индия
3) Сан-Марино
4) Швейцария
5) Колумбия
6) Россия
7) США
8) Перу

97кг
1) Азербайджан
2) Казахстан
3) Россия
4) США
5) Северная Македония
6) Грузия
7) Куба
8) Канада

125кг
1) Грузия
2) США
3) Турция
4) Украина
5) Китай
6) Косово
7) Иран
8) Канада

Европейский Квалификационный турнир к играм 2020, пока перенесен на не определенный срок. Ждем вближайшее время, что коронавирус отступит и мы насладимся борцовскими баталиями,которые запланировано провести в Будапеште. 


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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