Вчера, 17:24 Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

15 марта, на футбольном поле «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, состоится центральный матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ростов примет московский Локомотив. 15 марта, на футбольном поле «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, состоится центральный матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ростов примет московский Локомотив.





На данный момент у команд по 38-мь набранных баллов и 3/4 места в турнирной таблице соответственно. Несколько часов назад Краснодар сенсационно уступил Сочи 0:2, а посему победитель предстоящей игры может переместится на 2-е место. По-крайней мере сравняется с краснодарцами.





В предыдущем туре подопечные Валерия Карпина одержали тяжелейшую и энергозатратную победу над ЦСКА 3:2. Еременко, Попов и Мамаев отличились точными ударами за ростовчан. В свою очередь, железнодорожники на домашнем поле минимально переиграли грозненский Ахмат. Победный гол на 32-й минуте забил Антонио Эдер с передачи Алексея Миранчука.





Тяжелый и ответственный матч ожидает на оба коллектива. Кто на данный момент сильнее, и что придумали харизматичные наставники: Карпин и Сёмин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Ростов - Локомотив в 19.00 московское время.

Ростов - Локомотив Москва, Прямая видео трансляция центрального матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Локомотива . Счет игры Ростов - Локомотив 1:3 (0-3, 1-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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