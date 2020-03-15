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Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный ЦСКА примет Уфу.

После 21-го сыгранного тура в активе армейцев 35-ть баллов и 5-е место в турнирной таблице соответственно. Скорее всего, подопечные Виктора Гончаренко сумеют побороться лишь за место в еврокубках на следующий сезон. В предыдущем туре москвичи уступили на выезде Ростову 2:3, при этом получив два удаления. Также отметим нереализованный пенальти Федором Чаловым на 86-й минуте встречи.

Что касается нынешних гостей, то после зимнего перерыва уфимский клуб играл с лидерами. Сначала уступил Краснодару 0:2. Затем, неделей ранее сумел увезти один балл из Санкт-Петербурга, сыграв в без результативную ничью с местным Зенитом.

Как непосредственно сложится очередная игра для армейцев против крепкого оппонента, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча ЦСКА - Уфа в 16.30 московское время.

ЦСКА - Уфа, Прямая видео трансляция матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры ЦСКА - Уфа 0:0.



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
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