Вчера, 14:57                    

Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В воскресенье 15 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится и закончится OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 3-й соревновательный день турнира, нас ждут борцовские баталии с участием мужчин вольников в весовых категориях - до 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.


Напомню, согласно регламенту на Олимпийские игры попадают финалисты континентального отборочного турнира. То есть сегодня в каждом весе будут разыграны по 2 путевки на Олимпийские игры в Токио. Не смотря на то, что есть риск переноса Олимпийских игр, все же соревнования по отбору продолжаются в странах, где угроза коронавируса не так высока. И сегодня на канадских коврах мы увидим выступление таких ярких борцов современности как:Томас Гилман, Алехандро Вальдес, Франклин Гомес Матос, Девид Тейлор, Райнерис Салас Перес, Ник Гвяздовский и др. Не пропустите прямой эфир, будет интересно.
МАГАЗИН БОРЦОВОК с доставкой по всему миру. 
 ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Начало прямой онлайн видео трансляции Олимпийского квалификационного турнира в 16.30 - по-Киеву или 17:30 Москве и Минску. Финалы  23-00 Киев, 00-00 мск.

Вольная БОРЬБА, Олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня




Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020
LIVE РЕЗУЛЬТАТЫ!
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата
Результат матча!
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая
LIVE!
Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»