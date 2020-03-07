Вчера, 14:57 Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В воскресенье 15 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится и закончится OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 3-й соревновательный день турнира, нас ждут борцовские баталии с участием мужчин вольников в весовых категориях - до 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.









Напомню, согласно регламенту на Олимпийские игры попадают финалисты континентального отборочного турнира. То есть сегодня в каждом весе будут разыграны по 2 путевки на Олимпийские игры в Токио. Не смотря на то, что есть риск переноса Олимпийских игр, все же соревнования по отбору продолжаются в странах, где угроза коронавируса не так высока. И сегодня на канадских коврах мы увидим выступление таких ярких борцов современности как:Томас Гилман, Алехандро Вальдес, Франклин Гомес Матос, Девид Тейлор, Райнерис Салас Перес, Ник Гвяздовский и др. Не пропустите прямой эфир, будет интересно.

в 16.30 - по-Киеву или 17:30 Москве и Минску. Финалы 23-00 Киев, 00-00 мск.





Вольная БОРЬБА, Олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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