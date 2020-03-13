Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Сегодня, 15-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в Оттаве, Канада, продолжится и завершится олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки по спортивной борьбе. В третий соревновательный день, свои силы на континентальном квалификационном турнире попробуют мужчины выступают в вольной борьбе в олимпийских весовых категориях до - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 3-го дня Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки по вольной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов вольников "Американских континентов"...
Вольная борьба. 3-й день олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.
57кг
Квалификация:
Ligrit SADIKU (CAN) - Thomas Patrick GILMAN (USA) 0-10
1/4 финала
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) 10-6
Edwin Alexi SEGURA GUERRA (GUA) - Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) 8-10
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Roberto ALEJANDRO BLANCO (MEX) 16-5
Thomas Patrick GILMAN (USA) - Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) 4-3
1/2 финала:
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) туше
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Thomas Patrick GILMAN (USA) 0-11
ЗА БРОНЗУ
Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) - Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN)
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)
ФИНАЛ
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Thomas Patrick GILMAN (USA)
Квалификация:
Ligrit SADIKU (CAN) - Thomas Patrick GILMAN (USA) 0-10
1/4 финала
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) 10-6
Edwin Alexi SEGURA GUERRA (GUA) - Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) 8-10
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Roberto ALEJANDRO BLANCO (MEX) 16-5
Thomas Patrick GILMAN (USA) - Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) 4-3
1/2 финала:
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) туше
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Thomas Patrick GILMAN (USA) 0-11
ЗА БРОНЗУ
Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) - Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN)
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)
ФИНАЛ
Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL) - Thomas Patrick GILMAN (USA)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
65кг
Квалификация:
Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - David Washington DOS SANTOS MOREIRA (BRA) 11-0
Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - Zain Allen RETHERFORD (USA) 0-10
Wilfredo Aogusto RODRIGUEZ BOCANEY (VEN) - Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) 5-9
Sixto Miguel AUCCAPINA PEDRAGAS (PER) - Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) 1-7
1/4 финала
Mauricio Javier SANCHEZ SALTOS (ECU) - Dillon Emmanuel WILLIAMS (CAN) 0-10
Alejandro Enrique VALDES TOBIER (CUB) - Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) 10-0
Zain Allen RETHERFORD (USA) - Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) 10-0
Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG) 2-7
Квалификация:
Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - David Washington DOS SANTOS MOREIRA (BRA) 11-0
Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - Zain Allen RETHERFORD (USA) 0-10
Wilfredo Aogusto RODRIGUEZ BOCANEY (VEN) - Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) 5-9
Sixto Miguel AUCCAPINA PEDRAGAS (PER) - Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) 1-7
1/4 финала
Mauricio Javier SANCHEZ SALTOS (ECU) - Dillon Emmanuel WILLIAMS (CAN) 0-10
Alejandro Enrique VALDES TOBIER (CUB) - Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) 10-0
Zain Allen RETHERFORD (USA) - Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) 10-0
Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG) 2-7
1/2 финала:
Dillon Emmanuel WILLIAMS (CAN) - Alejandro Enrique VALDES TOBIER (CUB) 0-10
Zain Allen RETHERFORD (USA) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG) туше
ЗА БРОНЗУ
Dillon Emmanuel WILLIAMS (CAN) - Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX)
Zain Allen RETHERFORD (USA) - Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM)
ФИНАЛ
Alejandro Enrique VALDES TOBIER (CUB) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
74кг1/2 финала:
Квалификация:
Victor Eduardo HERNANDEZ LUNA (MEX) - Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) 2-8
Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) - Leon Juan Carlos PERALTA LANAS (CHI) 10-0
Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) - Jorge Ivan LLANO (ARG) туше
1/4 финала
Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - Jasmit Singh PHULKA (CAN) 10-7
Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) - Marcus Vinicius CALASANS CAMARGO (BRA) туше
Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) - Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) 4-1
Jorge Ivan LLANO (ARG) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB) 2-6
Квалификация:
Victor Eduardo HERNANDEZ LUNA (MEX) - Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) 2-8
Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) - Leon Juan Carlos PERALTA LANAS (CHI) 10-0
Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) - Jorge Ivan LLANO (ARG) туше
1/4 финала
Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - Jasmit Singh PHULKA (CAN) 10-7
Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) - Marcus Vinicius CALASANS CAMARGO (BRA) туше
Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) - Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) 4-1
Jorge Ivan LLANO (ARG) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB) 2-6
Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) 9-4
Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB) 8-12
ЗА БРОНЗУ
Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) - Jorge Ivan LLANO (ARG)
Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) - Jasmit Singh PHULKA (CAN)
ФИНАЛ
Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
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86кг
Квалификация:1/2 финала:
Clayton Steven PYE (CAN) - Ricardo Adrian BAEZ (ARG) 0-10
Reuben Leroy WILTSHIRE (BAR) - Angus Patrick ARTHUR (JAM) туше
Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Noel Alfonso TORRES CHACON (MEX) 3-3
1/4 финала
Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - Ethan Adrian RAMOS (PUR) 6-4
Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN) - David Morris TAYLOR III (USA) туше
Ricardo Adrian BAEZ (ARG) - Angus Patrick ARTHUR (JAM) 7-11
Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER) 1-4
Clayton Steven PYE (CAN) - Ricardo Adrian BAEZ (ARG) 0-10
Reuben Leroy WILTSHIRE (BAR) - Angus Patrick ARTHUR (JAM) туше
Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Noel Alfonso TORRES CHACON (MEX) 3-3
1/4 финала
Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - Ethan Adrian RAMOS (PUR) 6-4
Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN) - David Morris TAYLOR III (USA) туше
Ricardo Adrian BAEZ (ARG) - Angus Patrick ARTHUR (JAM) 7-11
Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER) 1-4
Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - David Morris TAYLOR III (USA) 0-8
Angus Patrick ARTHUR (JAM) - Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER) неявка
ЗА БРОНЗУ
Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN)
Angus Patrick ARTHUR (JAM) - Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON)
ФИНАЛ
David Morris TAYLOR III (USA) - Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
97кг
РАУНД-1:
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Jordan STEEN (CAN) 5-1
Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) - Evan Amadour RAMOS (PUR) 9-6
Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 9-0
РАУНД-2:
Jordan STEEN (CAN) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 11-0
Maxwell Lemar LACEY GARITA (CRC) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) 3-13
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) 12-1
РАУНД-3:
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 10-0
Jordan STEEN (CAN) - Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) 12-1
Evan Amadour RAMOS (PUR) - Maxwell Lemar LACEY GARITA (CRC) 2-0
РАУНД-1:
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Jordan STEEN (CAN) 5-1
Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) - Evan Amadour RAMOS (PUR) 9-6
Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 9-0
РАУНД-2:
Jordan STEEN (CAN) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 11-0
Maxwell Lemar LACEY GARITA (CRC) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) 3-13
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) 12-1
РАУНД-3:
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Miguel Javier SANCHEZ GERALDO (MEX) 10-0
Jordan STEEN (CAN) - Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) 12-1
Evan Amadour RAMOS (PUR) - Maxwell Lemar LACEY GARITA (CRC) 2-0
1/2 финала:
Jordan STEEN (CAN) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) 13-2
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Evan Amadour RAMOS (PUR) 12-1
ЗА БРОНЗУ
Evan Amadour RAMOS (PUR) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM)
ФИНАЛ
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Jordan STEEN (CAN)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
3)
125кг
РАУНД-1:1/2 финала:
Amarveer DHESI (CAN) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 11-0
Charles Zachary MERRILL (PUR) - Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) туше
РАУНД-2:
Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) - Charles Zachary MERRILL (PUR) 10-0
Eduardo Maximiliano GARCIA BETANZOS (MEX) - Amarveer DHESI (CAN) 0-10
РАУНД-3:
Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) - Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) неявка
Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) - Eduardo Maximiliano GARCIA BETANZOS (MEX) 2-1
Amarveer DHESI (CAN) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 11-0
Charles Zachary MERRILL (PUR) - Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) туше
РАУНД-2:
Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) - Charles Zachary MERRILL (PUR) 10-0
Eduardo Maximiliano GARCIA BETANZOS (MEX) - Amarveer DHESI (CAN) 0-10
РАУНД-3:
Angel Ernesto PACHECO ROMERO (CUB) - Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) неявка
Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) - Eduardo Maximiliano GARCIA BETANZOS (MEX) 2-1
Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 10-0
Amarveer DHESI (CAN) - Charles Zachary MERRILL (PUR) туше
ЗА БРОНЗУ
Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) - Charles Zachary MERRILL (PUR)
ФИНАЛ
Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA) - Amarveer DHESI (CAN)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
2) - Олимпийская лицензия на Игры 2020
3)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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