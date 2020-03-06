Вчера, 13:58 Вольная борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 15-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится и завершится большой борцовский форум, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года. Последними в борьбу за олимпийские лицензии Континентального квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 вступят борцы вольного стиля в весовых категориях - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.



Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в вольной борьбе на OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки в Оттаве.





Вольная борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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