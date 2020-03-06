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Вольная борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020 в Оттаве. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 15-го марта на коврах спортивной арены "Shaw Centre" продолжится и завершится большой борцовский форум, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки, по спортивной борьбе 2020 года. Последними в борьбу за олимпийские лицензии Континентального квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 вступят борцы вольного стиля в весовых категориях - 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг.

Поэтому уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам вольного стиля во всех весах. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в вольной борьбе на OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки в Оттаве.


Вольная борьба, олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

57кг: fs-57-kg.pdf [26,54 Kb] (cкачиваний: 6)

65кг: fs-65-kg.pdf [27,13 Kb] (cкачиваний: 1)

74кг: fs-74-kg.pdf [26,87 Kb] (cкачиваний: 3)

86кг: fs-86-kg.pdf [26,89 Kb] (cкачиваний: 1)

97кг: freestyle-seniors-97-kg.pdf [39,92 Kb] (cкачиваний: 1)

125кг: freestyle-seniors-125-kg.pdf [39,83 Kb] (cкачиваний: 2)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
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