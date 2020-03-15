Вчера, 12:33 Футбол, Сочи - Краснодар 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

15 марта, на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, пройдет матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Сочи примет Краснодар. 15 марта, на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, пройдет матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Сочи примет Краснодар.





Обе команде блестяще играют после зимнего перерыва. После поражения от Арсенала 1:2, футболисты Сочи уверенно переиграли главных конкурентов в борьбе за выживание Урал и Оренбург 2:0 и 5:1 соответственно. Что касается подопечных Сергея Матвеева, то краснодарцы разобрались с Уфой и Спартаком 2:0 и 1:0. На данный момент, "быки" занимают чистое втрое место в турнирной таблице чемпионата страны. В случае успеха сегодня, краснодарские футболисты сократят отставание от Зенита до 6 баллов.





Как непосредственно сложится матч двух коллективов, которые находятся на подъеме, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Сочи - Краснодар в 14.00 московское время.

Сочи - Краснодар, Прямая видео трансляция матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Сочи. Счет игры Сочи - Краснодар 2:0 (0-0, 2-0).

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!