Вчера, 22:38 UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз победила бразилианку Майру Буэно Силву у нее на Родине.

Только что, вечером, 14 марта, на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа в рамках бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 170, украинка Марины Мороз по-прозвищу "Железная Леди" подралась с бразильянкой Майрой Буэно Силвой. Бой проходил в рамках наилегчайшего веса.

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Свой 8-й поединок в рамках промоушена ЮФС Марина Мороз провела достаточно уверенно по очереди выиграв в первых двух раундах. Мороз отпустила инициативу в третьем. И этого оказалось достаточно, чтобы победить в этом бою единогласным решением судей. Счет боя Мороз - Буэно Силва (29-28, 29-28, 29-28). Поздравляем украинку с очередной победой в лучшем промоушене мира! Свой 8-й поединок в рамках промоушена ЮФС Марина Мороз провела достаточно уверенно по очереди выиграв в первых двух раундах. Мороз отпустила инициативу в третьем. И этого оказалось достаточно, чтобы победить в этом бою единогласным решением судей. Счет боя Мороз - Буэно Силва (29-28, 29-28, 29-28). Поздравляем украинку с очередной победой в лучшем промоушене мира!

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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