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Женская вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 14.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В субботу 14 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. Во 2-й соревновательный день турнира, нас ждут борцовские баталии с участием женщин в весовых категориях - до 50, 53, 57, 62, 68 и 76кг.



Напомню, согласно регламенту на Олимпийские игры попадают финалисты континентального отборочного турнира. То сегодня в каждом весе будут разыграны по 2 путевки на Олимпийские игры в Токио. Не смотря на то, что есть риск переноса Олимпийских игр, все же соревнования по отбору продолжаются в странах, где угроза коронавируса не так высока. И сегодня на канадских коврах мы увидим выступление Олимпийских Чемпионок: Хелен Марулис и Эрики Вейбе. Не пропустите прямой эфир, будет интересно.
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Начало прямой онлайн видео трансляции Олимпийского квалификационного турнира в 16.30 - по-Киеву или 17:30 Москве и Минску. Финалы  23-00 Киев, 00-00 мск.

Женская вольная БОРЬБА, Олимпийский квалификационный турнир Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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