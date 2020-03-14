Сегодня, 11:59 Футбол, Оренбург - Спартак Москва 14.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Оренбург примет московский Спартак. 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Оренбург примет московский Спартак.





В предыдущей игре, которая состоялась двумя днями ранее в рамках перенесенного матча 18-го тура, оренбуржцы потерпели разгромное поражение от Сочи 1:5. Самый крупный проигрыш подопечных Константина Емельянова со старта сезона.





Что касается "Народной команды, то спартаковцы в минувший понедельник провели матч 21-го тура, где минимально уступили Краснодару, 0:1. Не сумела команда Доменико Тедеско забрать очки у одного из нынешних претендентов на титул.





Напомним, сейчас "спартачи" с 25-ю набранными пунктами и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Футболисты Оренбурга заработали 23 пункта, и находятся на 11-й строчке соответственно. В случае победы хозяева поля обойдут "красно-синих".





Как непосредственно сложится этот любопытнейший и важнейший матч, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Оренбург - Спартак в 14.00 московское время.

Оренбург - Спартак, Прямая видео трансляция матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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