Вчера, 18:12 Футбол, Ахмат - Динамо Москва 13.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

13 марта, на футбольном поле «Ахмат-Арены» в Грозном (Чечня), состоится матч-открытие 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ахмат примет московское Динамо. 13 марта, на футбольном поле «Ахмат-Арены» в Грозном (Чечня), состоится матч-открытие 22-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ахмат примет московское Динамо.





На данный момент чеченский клуб находится на дне турнирной таблице чемпионата страны. В активе подопечных Игоря Шалимова 20-ть набранных баллов. Столько же у Рубина, однако у казанцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. В свою очередь, динамовцы с 27-ю набранными пунктами находятся на 7-м месте РПЛ.





В предыдущей игре чемпионата футболисты Ахмата потерпели минимальное поражение от московского Локомотива. Команда Кирилла Новикова с аналогичным счетом переиграла Тамбов. Точным ударом за "бело-синих" отличился Комличенко.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший и важнейший матч, прежде всего для хозяев поля, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Ахмат - Динамо Москва в 19.30 московское время.

Ахмат - Динамо Москва, Прямая видео трансляция матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Динамо. Счет игры Ахмат - Динамо Москва 2:3 (1-1, 1-2).

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!