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Хоккей, Спартак Москва - Динамо 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

12 марта, на льду "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится 6-я игра четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в западной конференции. Местный Спартак примет Динамо. Напомним, после 5-ти сыгранных матчей счет в серии 3:2 в пользу Динамо.

В случае победы в предстоящей игре, "бело-синие" обеспечат себе место в полуфинале конференции. Что касается Спартака, то "Народной команде" необходимо побеждать чтобы остаться в серии. В предыдущей игре, которая состоялась на домашнем льду  - динамовцев подопечные Владимира Крикунова взяли верх 4:1. В целом Шипачев, Яшкин и компания выглядят предпочтительней "спартачей". Более уверенные победы они добыли. В то же время команда Олега Знарка умеет бороться до конца, что она и показала в двух предыдущих домашних встречах.

Как непосредственно сложится, возможно, завершающая игра "Столичного Дерби", смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! КХЛ и «КХЛ HD».

Начало трансляции матча Спартак - Динамо в 19.30 московское время.

Спартак Москва - Динамо Москва, Прямая видео трансляция 6-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...

Результат матча победа Динамо в дополнительное время. Счет игры Спартак - Динамо 2:3 (0-1, 2-0, 0-1). Овертайм 0:1. Динамовцы выигрывают серию с итоговым счетом 4:2 и выходят в полуфинал конференции.



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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