Сегодня, 15:32                    

Биатлон, Спринт, мужчины 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

12 марта, на биатлонной трассе финского Контиолахти, где сегодня стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 104 биатлониста поборются за медали и рейтинговые очки в этой увлекательной и динамичной дисциплине.

Текущий лидер мирового рейтинга, именитый француз Мартен Фуркад стартует под 49-м номером. Ближайший преследователь Мартена - норвежец Йоханнес Тингенс Бё выйдет на дистанцию 22-м. В общем зачете кубка мира Мартен выигрывает у Бё-младшего всего 43 балла. Стоит отметить, несмотря на красную майку лидера спринтерских дисциплин у Фуркада, именно ё последние годы является королем спринта. Любопытнейшее противостояние нас ожидает на лыжне сегодня, что тут еще скажешь.

Как непосредственно сложится их заочная борьба, посмотрим на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

3. Артем Прима
19. Дмитрий Пидручный
55. Сергей Семенов
61. Руслан Ткаленко
95. Антон Дудченко

Россия

10. Александр Логинов
21. Эдуард Латыпов
37. Матвей Елисеев
47. Евгений Гараничев
58. Никита Поршнев
93. Саид Каримулла Халили

Беларусь

5. Роман Ялиотнов
27. Антон Смольский
76. Сергей Бочарников
98. Максим Воробей

Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.30 по-Киеву, 17.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Кубке мира в Финляндии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (0+0)  22:27,8

2.  Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0)  +21,1

3.  Эмильен Жаклен ФРАНЦИЯ (0+0)  +22,3

...
19.  Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+0)  +1:13,6
22.  Артем Прима УКРАИНА (0+0)  +1:19,0
58.  Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+1)  +2:23,0
72.  Антон Дудченко УКРАИНА (0+1)  +2:55,2
81.  Сергей Семенов УКРАИНА (2+2)  +3:07,4

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [402,74 Kb] (cкачиваний: 21)  



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Спартак Москва - Динамо 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Спартак Москва - Динамо 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Видео и Результат!
Биатлон, Спринт, мужчины 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть
Биатлон, Спринт, мужчины 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском
Результат гонки!
Биатлон, женский Спринт, ЮНИОРКИ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в австрийском Хохфильцене, где смотреть
Биатлон, женский Спринт, ЮНИОРКИ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в
Результаты!
Биатлон, Спринт, ЮНИОРЫ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в австрийском Хохфильцене
Биатлон, Спринт, ЮНИОРЫ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в австрийском
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня 12.03.2020. Кубок мира. Мужской спринт в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня 12.03.2020. Кубок мира. Мужской спринт в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня 12.03.2020, Юниорский Чемпионат Европы в Хохфильцене. Расписание и результат спринтерских гонок.
Биатлон сегодня 12.03.2020, Юниорский Чемпионат Европы в Хохфильцене. Расписание и результат спринтерских гонок.
Лига Чемпионов сегодня 11.03.2020. 1/8 финала. Ответные матчи, Расписание и результаты.
Лига Чемпионов сегодня 11.03.2020. 1/8 финала. Ответные матчи, Расписание и результаты.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»