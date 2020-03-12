Сегодня, 15:32 Биатлон, Спринт, мужчины 12.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

12 марта, на биатлонной трассе финского Контиолахти, где сегодня стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 104 биатлониста поборются за медали и рейтинговые очки в этой увлекательной и динамичной дисциплине. 12 марта, на биатлонной трассе финского Контиолахти, где сегодня стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 104 биатлониста поборются за медали и рейтинговые очки в этой увлекательной и динамичной дисциплине.





Текущий лидер мирового рейтинга, именитый француз Мартен Фуркад стартует под 49-м номером. Ближайший преследователь Мартена - норвежец Йоханнес Тингенс Бё выйдет на дистанцию 22-м. В общем зачете кубка мира Мартен выигрывает у Бё-младшего всего 43 балла. Стоит отметить, несмотря на красную майку лидера спринтерских дисциплин у Фуркада, именно ё последние годы является королем спринта. Любопытнейшее противостояние нас ожидает на лыжне сегодня, что тут еще скажешь.





Как непосредственно сложится их заочная борьба, посмотрим на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

3. Артем Прима

19. Дмитрий Пидручный

55. Сергей Семенов

61. Руслан Ткаленко

95. Антон Дудченко

Россия

10. Александр Логинов

21. Эдуард Латыпов

37. Матвей Елисеев

47. Евгений Гараничев

58. Никита Поршнев

93. Саид Каримулла Халили

Беларусь

5. Роман Ялиотнов

27. Антон Смольский

76. Сергей Бочарников

98. Максим Воробей





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.30 по-Киеву, 17.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Кубке мира в Финляндии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (0+0) 22:27,8

2. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0) +21,1

3. Эмильен Жаклен ФРАНЦИЯ (0+0) +22,3

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...19. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+0) +1:13,622. Артем Прима УКРАИНА (0+0) +1:19,058. Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+1) +2:23,072. Антон Дудченко УКРАИНА (0+1) +2:55,281. Сергей Семенов УКРАИНА (2+2) +3:07,4