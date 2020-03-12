Сегодня, 13:47 Биатлон сегодня 12.03.2020. Кубок мира. Мужской спринт в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.

12 марта, в финском Контиолахти стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В 1-й соревновательный день финского этапа состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 104 биатлониста примут участие в этой динамической и зрелищной дисциплине. 12 марта, в финском Контиолахти стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В 1-й соревновательный день финского этапа состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 104 биатлониста примут участие в этой динамической и зрелищной дисциплине.





Лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад побежит под 49-м номером. Примечательно, француз является лучшим и в спринтах сезона. Главный соперник Мартена - норвежец Йоханнес Тингенс Бё побежит 26-м. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников спринтерской дисциплины на 10км.





men-10-km-sprint.pdf [402,77 Kb] (cкачиваний: 31) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу финского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 12 марта. Контиолахти-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 16:30 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км -

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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