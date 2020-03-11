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Футбол, Ливерпуль - Атлетико 11.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

11 марта, на "Энфилде" в Ливерпуле (Англия) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Ливерпуль примет мадридский Атлетико.

Действующий обладатель престижнейшего клубного трофея Европы постарается отыграть гандикап в один мяч после первой встречи. Напомним, тремя неделями ранее на "Ванда Метрополитанно" подопечные Диего Симеоне обыграли мерсисайдцев с минимальным преимуществом 1:0. Победный мяч на 4-й минуте забил Сауль. Стоит отметить, в их первой встречи было достаточно моментов и у команды Клоппа, однако своими шансами "Красные" не воспользовались.

Сегодня, у подопечных Юргена Клоппа есть возможность все исправить и продолжить борьбу за трофей. Как играют мерсисайдцы на "Энфилде" без преувеличения знает весь футбольный мир. На домашнем поле Салах, Мане, Фирмино способны ликвидировать куда более серьезный гандикап.

Сумеют ли гости из Мадрида засушить игру в Ливерпуле, и сдержать натиск ливерпульских звёзд, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и Футбол 2.

Начало прямой трансляции матча Ливерпуль - Атлетико в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Сауль, Томас, Коке, Витоло — Фелиш, Корреа.
Арбитр встречи - Данни Маккели (Нидерланды).

Ливерпуль - Атлетико Мадрид, Прямая видео трансляция ответной встречи 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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