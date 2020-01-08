Сегодня, 20:07 Лига Чемпионов сегодня 11.03.2020. 1/8 финала. Ответные матчи, Расписание и результаты.

11 марта, на футбольных стадионах Европы состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Английский Ливерпуль сыграет с испанским Атлетико. ПСЖ примет дортмундскую Боруссию. 11 марта, на футбольных стадионах Европы состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Английский Ливерпуль сыграет с испанским Атлетико. ПСЖ примет дортмундскую Боруссию.





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Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 11.03.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).





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