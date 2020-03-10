Вчера, 21:14 Футбол, Валенсия - Аталанта 10.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

10 марта, на стадионе "Месталья" в Валенсии (Испания) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местная Валенсия примет итальянскую Аталанту. 10 марта, на стадионе "Месталья" в Валенсии (Испания) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местная Валенсия примет итальянскую Аталанту.





Тремя неделями ранее на "Сан-Сиро", где проводит свои домашние матчи бергамский клуб, футболисты Аталанты разгромили испанцев 4:1. Вместе с тем, у "Летучих мышей" было достаточно голевых моментов, однако подвела реализация. Лишь, Черышев на 66-й минуте сумел забить красивый гол престижа. Стоит отметить, та встреча могла завершится и со счетом 7:4 например. Крайне открытый и захватывающий футбол продемонстрировали оба коллектива. Не исключено, что сегодня нас ожидает не менее впечатляющая голевая феерия.





Несмотря на итог первой игры, в этом противостоянии далеко не все решено. Если ветер подует "в другую сторону", то подопечные Альберто Селадеса вполне способны забить три мяча. Горячая поддержка родных трибун им гарантированна.





Как непосредственно сложится игра, и сумеет ли итальянская команда под руководством мудрого Джана Пьеро Гасперини выйти в четвертьфинал престижнейшего турнира, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 1.





Начало прямой трансляции матча Валенсия - Аталанта в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Валенсия: Силлесен — Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Черышев — Гедеш, Гамейро

Аталанта: Голлини — Де Рон, Палломино, Кальдара — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич Арбитр встречи - Овидиу Хацеган (Румыния).

Валенсия - Аталанта, Прямая видео трансляция ответной встречи 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

Результат матча победа Аталанты. Счет игры Валенсия - Аталанта 3:4 (1-2, 2-2).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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