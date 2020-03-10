Вчера, 20:56 Футбол, РБ Лейпциг - Тоттенхэм 10.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

10 марта, на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный РБ Лейпциг примет Тоттенхэм. 10 марта, на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный РБ Лейпциг примет Тоттенхэм.





Напомним, первая игра команд завершилась выездной победой немецкого клуба 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте встречи забил нападающий немецкого клуба - Тим Вернер. Безусловно, результат первой встречи делает подопечных Юлиана Нагельсманна фаворитами противостояния. К тому же, Жозе Моуриньо не может рассчитывать на лидеров команда Харри Кейна, Сон Хын Мина и Бергвейна. Да и фактор родного поля никто не отменял. Местные трибуны погонят "быков" на ворота финалиста турнира. Стоит отметить, для Лейпцига это будет исторический выход в четвертьфинал престижнейшего клубного турнира Европы. Несомненно, команда Нагельсманна сделает все возможное для победы.





Как непосредственно сложится ответная игра немецко-английского противостояния, и сумеют ли немцы выбить из борьбу именитого и опытного Сеу Жозе с компанией, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и Футбол 2.





Начало прямой трансляции матча РБ Лейпциг - Тоттенхэм в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Лейпциг: Гуляси — Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн — Анхелиньо, Лаймер, Форсберг, Сабитцер, Нкунку — Поульсен, Шик

Тоттенхэм: Льорис — Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Санчес, Танганга — Ламела, Ндомбеле, Ло Челсо, Лукас — Алли Арбитр встречи - Карлос дель Серро (Испания).

РБ Лейпциг - Тоттенхэм, ОНЛАЙН видео трансляция ответной игры 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

Результат матча победа РБ Лейпциг. Счет игры РБ Лейпциг - Тоттенхэм 3:0 (2-0, 1-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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