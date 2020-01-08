Вчера, 20:22 Лига Чемпионов сегодня 10.03.2020. 1/8 финала. Ответные матчи, Расписание и результаты.

10 марта, на футбольных полях Европы состоятся матчи ответные игры 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Испанская Валенсия примет бергамскую Аталанту. "РБ Лейпциг" повторно сыграет с лондонским Тоттенхэмом - Жозе Моуриньо. 10 марта, на футбольных полях Европы состоятся матчи ответные игры 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Испанская Валенсия примет бергамскую Аталанту. "РБ Лейпциг" повторно сыграет с лондонским Тоттенхэмом - Жозе Моуриньо.





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Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 10.03.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).





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